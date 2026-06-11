В Белфасте полиция применила водометы для разгона антимигрантских протестов

В Белфасте продолжаются антимигрантские протесты, сопровождающиеся столкновениями с полицией. Для разгона участников беспорядков правоохранители применили водометы, сообщил Sky News .

По данным телеканала, протестующие подожгли автоцистерну и забрасывают сотрудников полиции различными предметами. На фоне новой волны беспорядков несколько школ в Белфасте завершили занятия раньше обычного, а работу общественного транспорта ограничили.

Поводом для протестов стало нападение 8 июня выходца из Судана Хади Алодидом. Он набросился с ножом на местного жителя Стивена Огилви и попытался его обезглавить. Пострадавший лишился глаза и находится в коме. Мигранту уже предъявили обвинение в покушении на убийство.

Участники беспорядков сожгли автобус и несколько автомобилей, включая полицейские машины. По данным Daily Mail, протесты против иммиграции прошли в также в Лондоне, Глазго и Саутгемптоне.