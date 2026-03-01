В Бейт-Шемеше при ударе иранской ракеты по бомбоубежищу погибли 9 человек

Организация «Маген Давид Адом» объявила о гибели девятого человека при атаке иранской баллистической ракеты на город Бейт-Шемеш. Об этом сообщила газета The Times of Israel .

Девятого погибшего спасатели извлекли из-под завалов. Мэр Бейт-Шемеша Шмуэль Гринберг заявил, что еще с 20 местными жителями не удалось связаться.

«Вполне возможно, что мы их не находим, но мы делаем все, что в наших силах», — сказал он журналистам.

Начальник полиции Иерусалимского округа, заместитель комиссара Авшалом Пелед предположил, что целью удара являлось бомбоубежище, так как именно там нашли тела большинства погибших. Он признал, что укрытия не способны выдержать удара баллистической ракеты.

Бейт-Шемеш находится в Иерусалимском округе. Иранский удар пришелся на жилой район. Более 20 человек пострадали. Разрушена синагога, серьезные повреждения получили окружающие дома и общественное бомбоубежище.

В Тель-Авиве от иранских атак повреждены около 40 зданий. Около 200 человек перебрались в пункты временного размещения на базе отелей.