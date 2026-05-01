В Бангладеш отец закрыл собой упавшего на рельсы сына и спас ему жизнь

Indian Express: отец закрыл собой сына на рельсах под поездом в Бангладеш

Отец спас маленького сына, упавшего на рельсы перед приближающимся поездом в Бангладеш. Об этом сообщило издание Indian Express .

Все произошло на железнодорожной станции. Годовалый ребенок выскользнул из рук мужчины и упал на пути.

Не раздумывая, отец прыгнул следом, прижал сына к себе и лег сверху, закрыв его своим телом. В этот момент над ними прошел поезд.

После того как состав проехал, люди бросились на помощь — мужчину и ребенка подняли на платформу. Оба чудом не получили серьезных травм.

Видео произошедшего быстро распространилось в Сети, вызвав волну откликов.

