В Бангкоке участок дороги провалился и образовал 50-метровую яму

В Бангкоке провалился участок дороги, образовав яму глубиной до 50 метров и шириной до 30. Об этом сообщило местное издание South China Morning Post .

По его данным, рядом с местом происшествия находится больница — ее пациентов и персонал, а также жителей близлежащих домов эвакуировали. По предварительным данным, никто не пострадал. Что стало причиной размыва, пока не сообщается.

Ранее в Новосибирске грузовик аварийной службы городского водоканала приехал на вызов из-за прорванной водопроводной трубы, но сам оказался в размытой яме. Рабочие успели выскочить из кабины, никто не пострадал. Машину вытащили краном.