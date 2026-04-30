В Бангкоке поймали юную контрабандистку с редкими существами на теле

В международном аэропорту Суварнабхуми задержали 19-летнюю гражданку Тайваня, которая пыталась тайно провезти партию индийских звездчатых черепах. Об этом изданию The Pattaya News сообщили официальные представители службы охраны дикой природы Таиланда.

Контрабандистку разоблачили во время досмотра в зоне вылета перед посадкой на рейс до Тайбэя. Подозрительное поведение девушки заставило инспекторов провести тщательный личный обыск, в ходе которого у нее под одеждой нашли рептилий.

Чтобы животные не шевелились и не мешали при ходьбе, девушка обмотала каждую черепаху липкой лентой, поместила в маленькие тканевые мешочки и приклеила их прямо к своему телу.

Всего у задержанной изъяли 30 особей, одна из которых погибла в ходе транспортировки. Данный вид рептилий защищен международной конвенцией CITES и пользуется огромным спросом на черном рынке экзотических питомцев.

Сейчас женщина находится под стражей, ей грозят обвинения в незаконном экспорте диких животных и нарушении таможенных правил. Живых черепах передали ветеринарам для оказания экстренной помощи.

Индийская звездчатая черепаха (Geochelone elegans) получила свое название из-за уникального узора на панцире в виде желтых звезд на темном фоне. Контрабандисты часто используют экстремальные методы перевозки — в чемоданах с двойным дном или на телах. В Юго-Восточной Азии цена за одну особь на черном рынке может составлять несколько тысяч долларов.

