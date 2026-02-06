В Баку школьник выстрелил в учителя математики из охотничьего ружья

В Баку десятиклассник, учащийся в частном лицее, выстрелил в учителя математики из охотничьего ружья, пострадавшего госпитализировали. Об этом сообщило государственное информагентство Azertag со ссылкой на пресс-службу МВД Азербайджана.

Ружье принадлежало отцу школьника. Нападавшего задержали на месте. Ведется следствие. Что послужило мотивом преступления, пока неизвестно.

Это уже не первый случай нападения на школу с начала недели. Во вторник в Уфе ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим автоматом и обстрелял одноклассников и учителя.

Никто не получил серьезных ранений. Глава Башкирии Радий Хабиров пригрозил, что уволит все руководство школы, если вскроется информация, что причиной нападения стал буллинг.