В Багдаде обстреляли посольство США

Reuters: в Багдаде посольство США подверглось ракетному обстрелу
Американское дипломатическое здание рядом с международным аэропортом Багдада пострадало от ракетных ударов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.
«Ракеты обстреляли дипломатическое здание США рядом с международным аэропортом Багдада, виден дым», — отметили журналисты.
Официальных заявлений о последствиях обстрела и возможных пострадавших к этому моменту не поступало. Агентство не привело и других подробностей.
Ранее под удар попал международный аэропорт в Кувейте. На его территории загорелись топливные резервуары. Атаки также затронули склад на острове Бубиян.
До этого КСИР наносил удары ракетами и беспилотниками по оружейным складам и инфраструктуре на американских базах на Ближнем Востоке. Речь идет о военных объектах Виктория в Ираке, Арифджан в Кувейте и Эль-Хардж в Саудовской Аравии.