В Багдаде обстреляли посольство США

Американское дипломатическое здание рядом с международным аэропортом Багдада пострадало от ракетных ударов. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности.

«Ракеты обстреляли дипломатическое здание США рядом с международным аэропортом Багдада, виден дым», — отметили журналисты.

Официальных заявлений о последствиях обстрела и возможных пострадавших к этому моменту не поступало. Агентство не привело и других подробностей.

Ранее под удар попал международный аэропорт в Кувейте. На его территории загорелись топливные резервуары. Атаки также затронули склад на острове Бубиян.

До этого КСИР наносил удары ракетами и беспилотниками по оружейным складам и инфраструктуре на американских базах на Ближнем Востоке. Речь идет о военных объектах Виктория в Ираке, Арифджан в Кувейте и Эль-Хардж в Саудовской Аравии.