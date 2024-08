В Азии рухнули акции технологических компаний и фондовые индексы

Индекс развивающихся рынков MSCI на 06:10 утра по лондонскому времени снизился на 3,1%, что стало самым значительным падением с июня 2022 года. Это привело к двухдневному падению индикатора на 5,6%, что является худшим результатом с марта 2022 года.

Азиатские акции определяют общий тренд. Индекс Taiex упал на 7,8%, зафиксировав крупнейший однодневный убыток за последние 50 лет, потому что акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. упали более чем на 9%.

В Южной Корее индекс Kospi снизился почти на 7% под давлением акций Samsung Electronics Co. Ltd и SK Hynix Inc.

Ранее японский индекс Nikkei упал более чем на 13%, превысив падение 1987 года.