Японский индекс Nikkei упал более чем на 13% после открытия торгов

Обвал японской биржи Nikkei превысил падение в «черный понедельник» 1987 года

Ключевой индекс Токийской фондовой биржи Nikkei, который отслеживает динамику акций 225 крупнейших японских компаний, упал более чем на 13% в ходе торгов. Об этом свидетельствуют данные площадки.

Это связано с опасениями инвесторов по поводу возможной рецессии в США и укрепления иены по отношению к доллару. Согласно данным торгов, индекс снизился более чем на 4000 пунктов. Это стало исторически рекордным падением, превышающим показатели «черного понедельника» 1987 года, когда снижение составило максимум 3836,33 пункта.

На фоне произошедшего акции японских автопроизводителей также ощутимо упали: Toyota Motor потеряла 11,31%, Honda Motor — 11,89%, Mitsubishi Motors — 9,61%, Nissan Motor — 10,29%, а Suzuki Motor — 12,43%.

По состоянию на 08:27 по московскому времени, индекс Nikkei снизился на 11,81% и составил 31667,65 пункта.

Ранее сообщалось, что Минфин США принял решение продлить лицензии на операции с Мосбиржей до 12 октября.