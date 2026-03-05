МИД Ирана прокомментировал падение дронов в Азербайджане

МИД Ирана после падения БПЛА в Нахичевани заявил, что не атакует соседей

Заместитель министра иностранных дел Ирана Казем Гарибабади заявил, что Тегеран не наносит удары по соседним государствам. Так в видеоинтервью, опубликованном азербайджанским изданием AnewZ , он прокомментировал ситуацию с беспилотниками, которые упали в Нахичевани на территории Азербайджана.

«Мы не нацелены против наших соседних стран», — подчеркнул Гарибабади, отметив, что произошедшее требует тщательного расследования.

Агентства Trend и APA сообщили, что иранский дрон упал на территории аэропорта рядом с Нахичеванью. Власти подтвердили, что из-за падения получило повреждения здание воздушной гавани, два человека пострадали. В Баку осудили произошедшее и заявили, что оставляют за собой право на ответные действия. Министерство иностранных дел Азербайджана вызвало посла Ирана.