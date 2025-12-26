В Азербайджане озвучили причину закрытия Русского дома

Русский дом в Баку закрыли из-за нарушений азербайджанского законодательства. Об этом заявил глава МИД республики Джейхун Байрамов в ходе пресс-конференции, написало издание Haqqin .

«Русский дом» в Азербайджане функционировал без какой-либо регистрации, и учреждение периодически получало предупреждения об этом. Однако нарушения продолжались. Поэтому было принято решение о закрытии Русского дома», — заявил дипломат.

Он добавил, что последние обсуждения о работе учреждения были несколько недель назад. По его словам, вопрос о закрытии Русского дома в Азербайджане окончательно решен.

Ранее российский лидер Владимир Путин поздравил азербайджанского коллегу Ильхама Алиева с днем рождения. Он подчеркнул, что страна уверенно укрепляет свои позиции на мировой арене. Взаимоотношения между Россией и Азербайджаном базируются на давних традициях добрососедства, взаимного уважения и дружбы.