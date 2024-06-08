В Австрии заявили о пересечении НАТО красной линии

Министр обороны Австрии: НАТО пересекло красную линию, разрешив Киеву бить по РФ

Фото: Freepik

Страны Запада пересекли красную линию, разрешив Украине бить по российской территории из поставленного им оружия. Об этом в интервью изданию die Presse заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — сказала она.

Так Таннер ответила на вопрос журналиста о том, вправе ли Киев таким образом защищать Харьков от обстрелов с границы РФ. До этого США, Франция и Германия дали на это разрешение. По словам же австрийского министра обороны, она не вправе судить об этом, так как Австрия является нейтральным в военном отношении государством.

В начале мая на улицах Вены появились плакаты , на которых президент Украины Владимир Зеленский целовался на фоне военной техники и руин с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это изображение возмутило украинское посольство, назвавшее размещение такого плаката аморальным и отвратительным действием.

Кто убил Игоря Талькова? Следствие назвало убийцу через 32 года

Идеология не терпит компромиссов. Как Европа хочет обезопасить себя от Китая

Фантомные баррели, дедолларизация и «зеленый переход». Главные тезисы из доклада Сечина на ПМЭФ

«От бабушки Фаины». История чуткой гумпомощи бойцам СВО от 94-летней жительницы Подмосковья

Китайский инвестиционный бум. Ганцов — о развитии зарубежных партнерств Подмосковья

Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте