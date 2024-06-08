В Австрии заявили о пересечении НАТО красной линии

Страны Запада пересекли красную линию, разрешив Украине бить по российской территории из поставленного им оружия. Об этом в интервью изданию die Presse заявила министр обороны Австрии Клаудия Таннер.

«Красная линия была пересечена. Поэтому я очень рада разъяснению генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что НАТО не будет отправлять войска на Украину», — сказала она.

Так Таннер ответила на вопрос журналиста о том, вправе ли Киев таким образом защищать Харьков от обстрелов с границы РФ. До этого США, Франция и Германия дали на это разрешение. По словам же австрийского министра обороны, она не вправе судить об этом, так как Австрия является нейтральным в военном отношении государством.

В начале мая на улицах Вены появились плакаты , на которых президент Украины Владимир Зеленский целовался на фоне военной техники и руин с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. Это изображение возмутило украинское посольство, назвавшее размещение такого плаката аморальным и отвратительным действием.