«Отвратительно». Посольство Украины пожаловалось на плакаты с целующимся Зеленским в Австрии | 360°

Мир 09 мая 2024, 21:45 «Отвратительно». Посольство Украины пожаловалось на плакаты с целующимся Зеленским в Австрии «Укринформ»: украинцев возмутило фото поцелуя Зеленского и фон дер Ляйен в Вене РИА «Новости»

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Посольство Украины пожаловалось в австрийский МИД на плакаты с целующимися президентом Владимиром Зеленским и главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, размещенные на улицах Вены. Об этом сообщило агентство «Укринформ» со ссылкой на диппредставительство.

На плакате изображены украинский лидер и глава ЕК, которые целуются на фоне военной техники и руин. Надпись на нем гласит «разжигание войны».

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«Только что посольству стало известно о манипулятивном содержании плаката партии FPÖ (Австрийская партия свободы — прим. ред.), посол Украины безотлагательно подверг острой критике его содержание», — говорится в сообщении.

Украинские дипломаты оценили размещение такого изображения как «аморальные и отвратительные» действия.

Нота украинского посольства поступила 1 мая. Его представители назвали это оскорблением народа Украины и оправданием российской спецоперации.

Сам же плакат появился на улицах Вены еще 19 апреля. Его выставил главный кандидат от FPÖ на парламентских выборах в Евросоюзе Харальд Вилимский, которые рекламировал себя лозунгом «Остановите безумие ЕС», уточнила австрийская газета oe24.

Ранее информация о розыске Зеленского и его предшественника Петра Порошенко пропала из базы данных МВД России.