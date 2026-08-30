Предварительные результата референдума в Исландии по вопросу вступления в ЕС стали для России триумфом. Об этом в социальной сети X заявил глава организации «Европейский комитет по расширению НАТО» Гюнтер Ферлингер.

«Путин вновь победил нас», — написал он.

Согласно последним данным телерадиокомпании RUV, против продолжения диалога с ЕС выступили 52,5% проголосовавших, или более 99 тысяч человек. За возобновление переговоров высказались 47,5% — свыше 89 тысяч.

Исландия подала заявку на вступление в Евросоюз в 2009 году после мирового финансового кризиса. Переговорный процесс приостановили в 2013 году. Одной из главных причин стали разногласия с сообществом по вопросам рыболовства и сельского хозяйства.

Ранее в Берне около тысячи человек приняли участие в акции против сближения Швейцарии с НАТО.