В Австрии заявили, что легко отказались от российского газа

Европа легко справится с последствиями остановки транзита российского газа. Об этом агентству Reuters заявил представитель Еврокомиссии.

Он пояснил, что европейская газовая инфраструктура достаточно гибка. Газ нероссийского происхождения начнут поставлять по альтернативным маршрутам.

Министр энергетики Австрии Леонора Гевесслер заявила, что страна была готова к этому сценарию. Часть объемов необходимого газа восполняют из хранилищ, другую поставляют из Германии и Италии.

«Австрия больше не зависит от газа из России — и это хорошо», — сказала Гевесслер.

На Украине остановку транзита российского газа назвали историческим событием, к которому готовились заблаговременно. Международных партнеров также заранее оповестили о нулевом транзите.