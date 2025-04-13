В Австрии призвали отказаться от льгот украинцам

Беженцы с Украины в Австрии отличаются от других просителей убежища тем, что получают все необходимые льготы сразу. Эту ситуацию необходимо изменить, заявила изданию Salzburger Nachrichten министр по вопросам интеграции, Европы и семьи Клаудия Плакольм.

По ее словам, на фоне этого в Австрии наблюдаются манипуляции. Плакольм потребовала прекратить выдавать льготы украинцам вперед беженцев из других стран.

«К украинским беженцем нужно относиться таким же образом, как к другим просителям убежища, оснований проводить какое-то различие здесь нет», — заявила министр.

Плакольм напомнила, что новая система защиты беженцев распространяется на всех прибывших на территорию Австрии через Украину.

«Действие нынешнего указа о перемещенных лицах необходимо приостановить немедленно», — сказала она.

Ранее стало известно, что статус украинских беженцев в ЕС оказался под угрозой.