В Австрии мужчина заставлял мусульманку съесть свиную сосиску
В Австрии накажут мужчину, пытающегося засунуть мусульманке в рот свиную сосиску
В Австрии 66-летнего мужчину обвинили в нападении на женщину-мусульманку. Он попытался засунуть ей в рот свиную сосиску, сообщило издание Krone.
По данным издания, все произошло 17 апреля на еженедельном рынке в районе Иннфиртель. Мужчина начал оскорблять женщину в платке. Он также выкрикивал антиисламские лозунги, а затем попытался засунуть ей в рот свиную сосиску.
«Я ем свинину, теперь и тебе придется есть свинину!» — кричал он.
Словесными оскорблениями он не ограничился.
Как сообщило издание, после этого мужчина якобы вывернул пострадавшей руку, пригрозив отрубить ее, и трижды ударил женщину по лицу.
Против нападавшего уже возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Судебное разбирательство продолжается.
