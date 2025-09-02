В Австрии мужчина заставлял мусульманку съесть свиную сосиску

В Австрии 66-летнего мужчину обвинили в нападении на женщину-мусульманку. Он попытался засунуть ей в рот свиную сосиску, сообщило издание Krone .

По данным издания, все произошло 17 апреля на еженедельном рынке в районе Иннфиртель. Мужчина начал оскорблять женщину в платке. Он также выкрикивал антиисламские лозунги, а затем попытался засунуть ей в рот свиную сосиску.

«Я ем свинину, теперь и тебе придется есть свинину!» — кричал он.

Словесными оскорблениями он не ограничился.

Как сообщило издание, после этого мужчина якобы вывернул пострадавшей руку, пригрозив отрубить ее, и трижды ударил женщину по лицу.

Против нападавшего уже возбудили уголовное дело. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Судебное разбирательство продолжается.

