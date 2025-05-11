В Австралии врачи достали из руки женщины 16-сантиметровый шип ската

На участницу исследовательского погружения у берегов Южной Австралии напал скат. Врачи извлекли из ее руки шип длиной 16 сантиметров, который прошел рядом с артерией и мог привести к летальному исходу, сообщил ABC News .

Пэм Беннетт в группе из четырех человек проводила исследование морской жизни в бухте на юге полуострова Йорк в Южной Австралии. Во время погружения она почувствовала сильную боль в руке. Коллеги выволокли ее на берег, оказали первую помощь и увезли в больницу.

Рентген показал, что правую руку 68-летней женщины проткнул скат. Его 16-сантиметровый шип прошел почти насквозь возле плечевой артерии. Хирурги удалили его.

«На самом деле, я не видела этого ската — я думаю, он подошел сзади. <…> Это было мучительно, в тот момент это было похоже на укус собаки. <…> Оглядываясь назад, я чувствую себя так, словно выиграла в лотерею», — сказала женщина.

Несмотря на случившееся, после лечения Беннетт продолжит участвовать в погружениях. Она заявила, что для скатов нападение на людей нетипично.

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