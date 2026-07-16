Посольство РФ в Австралии возмутил язык ненависти в адрес русских

Посольство России в Австралии выразило обеспокоенность из-за выражений, которые используют местные СМИ и представители органов власти в отношении русских. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в телеграм-канале дипмиссии.

Внимание посольства привлек заголовок статьи в ведущей газете The Australian: «Мы обучаем украинцев лучше убивать русских: военнослужащие Сил обороны Австралии предупреждают о нехватке ключевых ресурсов».

В публикации австралийские военнослужащие открыто заявляют, что цель проводимого ими обучения украинских боевиков — сделать их «наиболее искусными в убийстве русских».

«Перед нами — язык ненависти, направленный против целой этнической группы. <…> Теперь он зафиксирован и в политических кругах: теневой министр обороны Австралии сенатор Джеймс Патерсон разместил эту публикацию на своем официальном сайте», — отметили дипломаты.

В посольстве подчеркнули, что таким образом подобные призывы переводятся в разряд приемлемых и даже заслуживающих одобрения.

Ранее в Кремле указали на ненависть властей Латвии ко всему русскому. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.