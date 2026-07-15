Песков: власти Латвии давно проявляют ненависть ко всему русскому

Власти Латвии давно проявляют ненависть ко всему русскому, это их постоянная политика. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ненависть к русскому проявляют давно, это постоянная характеристика. Здесь можно выразить полное неприятие», — сказал он.

Песков добавил, что Кремль осуждает намерение латвийских властей запретить использование в прессе русского языка. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны», — заключил он.

Ранее глава Минкульта Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно полностью исчезнуть из латышских СМИ.

Правительству Латвии не удалось добиться поддержки населения в планах по демонтажу названий российских городов с дорожных указателей.