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В Кремле указали на ненависть властей Латвии ко всему русскому

Песков: власти Латвии давно проявляют ненависть ко всему русскому

Фото: РИА «Новости»

Власти Латвии давно проявляют ненависть ко всему русскому, это их постоянная политика. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Ненависть к русскому проявляют давно, это постоянная характеристика. Здесь можно выразить полное неприятие», — сказал он.

Песков добавил, что Кремль осуждает намерение латвийских властей запретить использование в прессе русского языка. Это отметил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это невозможно не осуждать, потому что поражается в правах огромное количество жителей страны», — заключил он.

Ранее глава Минкульта Латвии Наурис Пунтулис заявил, что русскоязычное содержание должно полностью исчезнуть из латышских СМИ.

Правительству Латвии не удалось добиться поддержки населения в планах по демонтажу названий российских городов с дорожных указателей.