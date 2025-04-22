В Австралии после отстрела 750 коал разгорелся скандал между общественниками и властью

Снайперы застрелили около 750 коал в парке «Будж-Бим» в штате Виктория в Австралии. Несмотря на многочисленную критику со стороны зоозащитников, местные власти пытаются оправдать случившееся. Об этом сообщил телеканал Sky News Australia .

«За последний месяц в штате Виктория снайперы с вертолетов застрелили до 750 коал, что вызвало жаркие споры среди парламентариев и защитников дикой природы. Представители природоохранных организаций говорят, что этот шаг необходим, поскольку многие коалы уже серьезно пострадали, обезвожены или находятся на грани голодной смерти», — написали журналисты со ссылкой на позицию премьер-министра штата Джасинту Аллан.

В свою очередь, президент Альянса по защите коал Джесс Робертсон обратила внимание, что точно оценить состояние животного и наличие у него детеныша с вертолета невозможно.

«Когда вы стреляете в коал с вертолетов, никто не пытается проверить, есть ли у них детеныши в сумке», — добавила депутат от Партии защиты животных Джорджи Перселл.

Ранее жители города Нордельта в Аргентине пожаловались на заполонивших улицы капибар. Они боятся, что грызуны не только подпортят огороды, но и нападут на их детей. Местные власти решили устроить массовый отлов животных, но зоозащитники не одобрили инициативу по стерилизации капибар.