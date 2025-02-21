В Австралии переименуют циклон из-за ассоциаций с именем премьер-министра

Австралийское государственное метеобюро предложило переименовать надвигающийся тропический циклон, чтобы не вызывать нежелательных ассоциаций с премьером страны. Об этом сообщило местное издание The Australian .

Согласно местной традиции наименования циклонов очередной должен был получить название на букву A. Изначально его планировали назвать «Энтони» (Anthony), однако затем метеорологи вспомнили, что действующего главу правительства Австралии зовут Энтони Альбанезе, и предложили название «Альфред» (Alfred).

Вслед за ним почти сразу ожидают и второй циклон, который получит женское имя на букву B.

В октябре на США обрушился тропический циклон «Милтон». Он разрушил сотни домов, оставил без электричества миллионы жителей Флориды и унес не менее 10 жизней.