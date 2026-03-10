В Австралии оправдали женщину, продырявившую презервативы соседки

В Австралии суд признал невиновной 24-летнюю женщину. Ее обвиняли в умышленном причинении вреда из-за того, что она продырявила презервативы своей соседки по дому. Об этом сообщило издание ABC News .

Австралийка Скай Палацезе Эдвардс в июле 2022 года проколола несколько презервативов подруги швейной иглой. На допросе она призналась, что сделала это из ревности к новому партнеру соседки. По ее словам, в тот же вечер она выбросила испорченные изделия вместе с фотографиями и открытками конкурентки.

О случившемся стало известно лишь спустя несколько месяцев, когда соседка Эдвардс забеременела. Позже у нее произошел выкидыш. После этого женщина обнаружила переписку Эдвардс с бывшим бойфрендом.

«Я продырявила половину их презервативов. Надо же как-то использовать тесты на беременность», — писала она.

Затем девушка нашла в спальне упаковку с проколотым изделием. На процессе обвинение стремилось доказать, что именно действия Эдвардс привели к беременности. Защита настаивала, что прямую причинно-следственную связь установить невозможно.

В итоге присяжные сочли, что обвинение не может доказать эту связь вне разумных сомнений. Эдвардс признали невиновной.

В России тем временем стали продавать короткие презервативы, длина которых составляет не более семи сантиметров. Эксперты подсчитали, что трудности при подборе контрацептивов из-за нестандартных параметров испытывают от 15 до 50 миллионов мужчин в мире. В России таких мужчин насчитали примерно около 900 тысяч.