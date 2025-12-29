Короткие презервативы начали продавать в России

Специальную линейку коротких презервативов выпустили в России. Миниатюрные контрацептивы уже появились в продаже, сообщила Lenta.ru .

Компания выпустила миниатюрные презервативы, максимальная длина которых составляет не более семи сантиметров.

Эксперты подсчитали, что трудности при подборе контрацептивов из-за нестандартных параметров испытывают от 15 до 50 миллионов мужчин в мире. В России таких мужчин насчитали примерно около 900 тысяч.

Если новая линейка презервативов будет пользоваться популярностью, то компания начнет налаживать выход на рынки Азии. Представители бренда отметили, что аналогов таких изделий не существует ни в одной стране.

Ранее правозащитный центр «Сорок Сороков» обратился в Госдуму с призывом ограничить в России продажу контрацептивов супругам. Общественники считают, что доступность презервативов ведет к сокращению рождаемости.