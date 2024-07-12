В Австралии арестовали супругов с паспортами РФ по подозрению в шпионаже

ABC: супружескую пару из России арестовали по обвинению в шпионаже в Австралии

Фото: РИА «Новости»

В Австралии арестовали супружескую пару по подозрению в шпионаже в пользу России. Об этом сообщил телеканал ABC.

Согласно его источникам, родившиеся в России мужчина и женщина более 10 лет живут в Австралии. Подозреваемая служит рядовым в силах обороны, и, как утверждается, она якобы пыталась поделиться сверхсекретной информацией с российскими властями во время поездок за границу. Максимальное наказание, которое им грозит в случае доказательства их вины, может составить до 15 лет тюремного заключения.

Ранее в Казахстане задержали троих европейцев, которые нелегально проникли на территорию космодрома Байконур. Их подозревают в шпионаже.

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