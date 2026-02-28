Президент США Дональд Трамп на фоне атаки Израиля на Иран заявил, что в исламском государстве планируется полностью разрушить ракетную промышленность. Военкор «Комсомольской правды» Александр Коц провел параллели с украинским конфликтом.

«Тут вот миротворец Трамп объявил о начале военной операции против Тегерана: „Мы собираемся уничтожить их ракеты и полностью разрушить их ракетную промышленность. Она будет стерта с лица земли“. Все это, разумеется, происходит без санкции Совбеза ООН», — отметил журналист.

По его словам, все это легитимизирует действия России на Украине, особенно на фоне ударов ВСУ ракетами «Фламинго» и разговоров о передаче ядерного оружия киевскому режиму.

Военные США присвоили атаке Израиля на Иран название «Эпическая ярость». По данным Минобороны еврейского государства, операцию готовили несколько месяцев.