В Астане БПЛА попросил жителей не снимать военный парад

Жителей Астаны ждал неприятный сюрприз на военном параде в честь Дня Победы и Дня защитника Отечества, состоявшемся накануне — летающий дрон призывал их закрыть окна и отойти подальше. Видео опубликовала в Instagram* местная жительница.

«Уважаемые жители! Просим вас закрыть окно, а также отойти от него в целях вашей безопасности», — повторял беспилотник на русском языке.

Парад состоялся впервые за восемь лет. На нем присутствовал президент республики Касым-Жомарт Токаев, который 9 мая отправится на торжественные мероприятия в Москву.

В самой столице России тоже стремятся обеспечить безопасность предстоящего празднования — в частности, ограничивают доступ к мобильному интернету. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков призвал отнестись к этим мерам с пониманием.

*Деятельность Meta Platforms Inc. по реализации продуктов — социальных сетей Facebook и Instagram — на территории Российской Федерации запрещена.