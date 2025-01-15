Политолог Тарасов: договор Армении и США исключает смысл ее пребывания в ОДКБ
Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с «Инфо 24» прокомментировал подписание договора о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией.
По его словам, таким образом Армения приводит в жизнь сценарий, в котором нет места сотрудничеству с Россией. Страна, на его взгляд, продолжает проводить западную партию.
«Подписание документа по стратегическому партнерству с США абсолютно исключает пребывание по смыслу Армении в ОДКБ», — сказал он.
Политолог Сергей Марков высказал мнение, что Армения пытается так «защитить свои интересы с помощью крупных стран», где находятся сильные армянские диаспоры.