Политолог Тарасов: договор Армении и США исключает смысл ее пребывания в ОДКБ

Директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов в беседе с «Инфо 24» прокомментировал подписание договора о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией.

По его словам, таким образом Армения приводит в жизнь сценарий, в котором нет места сотрудничеству с Россией. Страна, на его взгляд, продолжает проводить западную партию.

«Подписание документа по стратегическому партнерству с США абсолютно исключает пребывание по смыслу Армении в ОДКБ», — сказал он.

Политолог Сергей Марков высказал мнение, что Армения пытается так «защитить свои интересы с помощью крупных стран», где находятся сильные армянские диаспоры.