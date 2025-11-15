В Армении заявили, что не выдадут России бизнесмена Татуляна

Предпринимателя Рубена Татуляна, разыскиваемого в России, не будут экстрадировать. Об этом сообщили ТАСС в Генеральной прокуратуре Армении.

По данным ведомства, 7 ноября полицейские установили местонахождение Татуляна, однако меры пресечения к нему не применялись.

В генпрокуратуре подчеркнули, что выдача предпринимателя невозможна, поскольку он является гражданином Армении.

В России Татулян проходит фигурантом ряда дел. В октябре Краснодарский краевой суд утвердил решение об обращении в доход государства имущества бизнесмена и его родственников — 130 объектов недвижимости площадью 47 тысяч квадратных метров стоимостью более 3,9 миллиарда рублей.

В 2023 году он был объявлен в федеральный розыск. Ранее СМИ сообщали, что Татуляна подозревают в многомиллиардных хищениях, связанных с земельными сделками, а также в мошенничестве при строительстве торговых центров и жилых комплексов.