В Армении заявили, что не собираются вступать в НАТО

У Армении нет планов по вступлению в НАТО. Об этом заявил председатель постоянного комитета по иностранным делам Национального собрания государства Саргис Ханданян, сообщило издание Armenpress .

«Присутствия НАТО в Армении не может быть, потому что, во-первых, у Армении нет амбиций вступить в НАТО», — сказал он.

Ханданян добавил, что формат взаимодействия страны с Североатлантическим альянсом не предполагает его физического присутствия на территории Армении. По его словам, нынешнее сотрудничество носит невоенный характер.

Ранее стало известно, что Ирландия задумалась о вступлении в НАТО под предлогом российской угрозы. Треть жителей страны поддержали эту идею.