В Армении задержали еще четверых по делу экс-президента Кочаряна

В Армении по делу Антикоррупционного комитета задержали еще четырех человек, помимо экс-президента Роберта Кочаряна и его старшего сына Седрака. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Всего в рамках уголовного производства арестовали шесть человек. По версии следствия, бывший президент в сговоре с приближенными использовал должностное положение для получения государственной собственности по фиктивным основаниям и заниженным ценам.

Для сокрытия реального происхождения имущества его оформляли на связанные компании. В дальнейшем активы продавали, передавали третьим лицам, застраивали или переоформляли через дарение. Другие детали дела в Антикоррупционном комитете пока не раскрывают.

В конце мая в Армении прошел многотысячный митинг сторонников блока «Армения» во главе с Кочаряном. Экс-президент заявлял, что нынешний политический курс приведет страну к экономическому кризису, а проблемы в отношениях с Россией ухудшат внутреннюю ситуацию.