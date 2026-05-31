В Ереване прошел многотысячный митинг сторонников экс-президента Кочаряна

В Ереване прошли митинг и шествие сторонников блока «Армения» во главе с бывшим президентом Робертом Кочаряном, сообщило РИА «Новости» . Акции состоялись за неделю до парламентских выборов, назначенных на 7 июня.

Сначала сторонники оппозиции собрались на площади Свободы, после чего колонна прошла по центральным улицам города. Участники акции призывали голосовать за блок «Армения».

Во время выступления Кочарян заявил, что в случае сохранения нынешнего политического курса страну может ждать экономический кризис. По его словам, экономика Армении тесно связана с рынком Евразийского экономического союза, а ухудшение отношений с Россией способно негативно отразиться на внутренней ситуации.

Парламентские выборы в Армении пройдут 7 июня. Правящую партию «Гражданский договор» возглавляет премьер-министр Никол Пашинян. Его основными соперниками считаются блок «Армения» Роберта Кочаряна и блок «Сильная Армения», созданный бизнесменом Самвелом Карапетяном, который сейчас находится под домашним арестом по делу о публичных призывах к захвату власти.

На саммите ЕАЭС в Астане лидеры ряда стран союза призвали Ереван определиться с дальнейшим вектором интеграции на фоне обсуждений возможного сближения с ЕС. Президент России Владимир Путин провел параллели между Украиной и Арменией, заявив на пресс-конференции по итогам встречи, что «кризис на Украине начался в свое время с попыток Киева вступить в ЕС».