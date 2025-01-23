В Армении высказались о разморозке членства страны в ОДКБ

СВР Армении: страна не будет размораживать членство в ОДКБ в 2025 году

Вероятность разморозки членства Армении в Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в этом году не очень большая. Об этом заявили в докладе Службы внешней разведки (СВР) страны, сообщило РИА «Новости» .

«Считаем маловероятным, что основания для заморозки членства Армении в ОДКБ в 2025 году исчезнут», — указали представители ведомства.

В СВР отметили, что авторитет этой структуры безопасности по-прежнему будет подвергаться серьезному сомнению.

Ранее директор исследовательского центра «Ближний Восток — Кавказ» Станислав Тарасов высказался о подписании договора о стратегическом сотрудничестве между США и Арменией.

По его мнению, такое развитие событий придет к сценарию, где между Ереваном и Москвой не будет сотрудничества. Республика продолжает придерживаться западного курса, подписание документа делает бессмысленным пребывание страны в ОДКБ.