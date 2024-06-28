В Армении рассказали о планах участия в саммите НАТО

Армения согласилась принять участие в июльском саммите НАТО в США. Об этом в интервью «Sputnik Армения» заявила официальный представитель МИД страны Ани Бадалян.

По ее словам, приглашение предполагает участие в формате стран-партнеров, других договоренностей пока нет.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что секретарь Совбеза Армении Армен Григорян унизил свой народ, назвав Россию причиной потери республикой территории Нагорного Карабаха. По словам армянского политика, Россия не только не стала поставлять оружие Армении во время острой фазы конфликта, но и якобы «передала» территории Нагорно-Карабахской Республики Азербайджану.