В Армении создали новую политическую партию «Мать Армения», которая выступает за укрепление союзнических связей с Россией. Учредительный съезд прошел в воскресенье. Лидер партии Андраник Теванян заявил, что будущее страны должно быть связано со стратегическим сотрудничеством с Россией и Ираном, а также с развитием отношений с Грузией, что продиктовано вопросами безопасности.

Он отметил, что нельзя позволять внешним силам вносить разногласия между Арменией и ее союзниками. Теванян также подчеркнул, что «Единая Россия» является естественным союзником его партии. По его словам, Армения может выстраивать хорошие отношения и с администрацией США, а также ценит сотрудничество с национально ориентированными оппозиционными движениями в Европе.

Политик добавил, что силы, выступающие против разрушительных идей и поддерживающие традиционные демократические и консервативные ценности, должны объединиться на мировом уровне.

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена идти по пути укрепления связей с Россией. По его словам, политический диалог между странами продолжит оставаться активным.