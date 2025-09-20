Пашинян заявил, что Армения намерена укреплять отношения с Россией

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что страна намерена идти по пути укрепления связей с Россией, несмотря на то что эти отношения сейчас находятся в стадии трансформации. Об этом он рассказал на съезде правящей партии «Гражданский договор», написало РИА «Новости» .

«Мы пойдем по пути укрепления отношений с РФ», — сказал Пашинян.

Он отметил, что Армения наладила военно-техническое сотрудничество со многими странами, при этом продолжая взаимодействие с Россией, важность отношений с которой, по его словам, трудно переоценить. Пашинян подчеркнул, что трансформация носит конструктивный характер и именно на этой базе Ереван будет укреплять связи с Москвой.

По словам премьера, политический диалог между странами продолжит оставаться активным.

Ранее президент республики Ваагн Хачатурян отметил, что отношения России и Армении за последние четыре года качественно изменились — теперь это партнерство, а не зависимость.