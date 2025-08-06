В Армении подтвердили данные о встрече Пашиняна с Алиевым и Трампом в США

В правительстве Армении подтвердили информацию о планах премьера Никола Пашиняна, президента США Дональда Трампа и азербайджанского лидера Ильхама Алиева встретиться в Вашингтоне. В пресс-службе кабмина страны отметили, что Пашинян посетит США 7–8 августа.

«В Вашингтоне премьер-министр Пашинян проведет двустороннюю встречу с президентом США Дональдом Трампом, посвященную укреплению стратегического партнерства между Арменией и США», — отметили в публикации.

Также премьер проведет трехстороннюю встречу с Трампом и Алиевым. Мероприятие направлено на содействие миру и экономическому сотрудничеству.

Ранее Минобороны Армении сообщило, что армянские и американские военные проведут учения Eagle Partner — 2025 с 12 по 20 августа. Цель — отработать вопросы командования, наладить систему связи и усилить слаженность действий миротворцев.