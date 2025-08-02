Армения проведет совместные военные учения с США

Армения и США проведут совместные военные учения Eagle Partner — 2025 с 12 по 20 августа. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны республики.

В учениях примут участие бойцы миротворческой бригады Вооруженных сил Армении, Национальной гвардии штата Канзас, Сухопутных войск США в Европе и Африке.

Маневры предусматривают выполнение миротворческих задач с акцентом на действия медицинской эвакуации.

В военном ведомстве уточнили, что цель учений — обмен опытом управления и коммуникации, повышение уровня взаимодействия и готовности миротворческого подразделения Вооруженных сил Армении.

В Минобороны также напомнили, что вооруженные силы страны периодически участвуют в совместных учениях в странах-партнерах.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявлял, что страна скорее выйдет из договора ОДКБ, чем разморозит участие в организации.