В Армении арестовали экс-депутата парламента Рубена Акопяна

Утром 19 июля в Армении арестовали бывшего депутата парламента, оппозиционера Рубена Акопяна. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на решение ереванского суда общей юрисдикции.

Политического деятеля обвинили в публичных призывах к свержению власти. По версии следствия, такие призывы прозвучали в интервью Акопяна, вышедшем 1 июля.

«Инициатива пяти правозащитников» выступила с заявлением по поводу ареста экс-депутата. Представители организации отметили, что заявления политика относились не к будущему, а к прошлому.

«В этих условиях говорить о феномене призыва в рамках здравой логики невозможно ни с лингвистической, ни с юридической точки зрения», — подчеркнули в обращении.

Ранее стало известно, что арестованному в Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег.