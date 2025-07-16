Карапетяну предъявили обвинение в отмывании денег

Арестованному в Армении бизнесмену Самвелу Карапетяну предъявили новое обвинение в отмывании денег. Об этом в Facebook* сообщил Совет по защите предпринимателя.

«Вместо освобождения из-под стражи и прекращения уголовного дела известному филантропу и бизнесмену Самвелу Карапетяну на днях предъявили новое необоснованное обвинение в отмывании денег без предоставления каких-либо фактических данных», — говорится в сообщении.

В организации также добавили, что в Армении в последние годы в контексте политической расправы систематически используют подобные обвинения, а в случае Карапетяна инкриминируемое преступление в его действиях просто отсутствует.

В совете также добавили, что в обвинении нет прямых или косвенных свидетельств сокрытия предполагаемых средств.

Ранее армянский парламент одобрил национализацию «Электросетей» Карапетяна. Представители оппозиции назвали процесс незаконным и направленным на захват компании.

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