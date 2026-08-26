В Армении арестовали четырех фигурантов дела в отношении Кочаряна

Суд в Армении избрал заключение под стражу для четырех из шести задержанных по уголовному делу против бывшего президента страны Роберта Кочаряна, среди арестованных — его сын Седрак. Об этом РИА «Новости» сообщила пресс-секретарь антикоррупционного комитета Марина Оганджанян.

«В рамках уголовного производства по фактам легализации денежных средств в особо крупных размерах, злоупотребления полномочиями и получения взятки в особо крупных размерах в отношении четырех из шести задержанных в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу», — заявила Оганджанян.

Еще одному обвиняемому суд назначил домашний арест. Антикоррупционный комитет ранее сообщил о намерении добиваться ареста Роберта Кочаряна. Сейчас бывший президент проходит медицинское обследование.

Следствие обвиняет Кочаряна в злоупотреблении должностными полномочиями, легализации денежных средств и получении взятки в особо крупных размерах.