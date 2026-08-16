Посол России в Аргентине Дмитрий Феоктистов сообщил о смерти единственного проживавшего в республике ветерана Великой Отечественной войны Марии Кадар. Его процитировал телеграм-канал дипмиссии.

«Кадар всегда была символом несгибаемости русского духа. Она беззаветно и горячо любила Россию. С детских лет и до глубокой старости служила ей, отдавая все силы», — заявил посол.

Феоктистов напомнил, что Кадар во время войны девочкой трудилась в тылу, а последние годы наставляла молодежь. Она дважды пострадала от нацизма. Украинские боевики, обстреливающие Донбасс, вынудили ее оставить свой дом.

Кадар всегда участвовала в патриотических мероприятиях посольства в Буэнос-Айресе. Феоктистов добавил, что много раз передавал ей поздравительные послания от президента России Владимира Путина. В 2021 году Кадар получила российский паспорт.

Дипломат пообещал, что ее дело по защите мира от чудовищ и отстаиванию идеалов правды и справедливости будет продолжено.