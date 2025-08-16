В Аргентине рассказали о взаимопонимании между Путиным и Трампом

Заявления российского президента Владимира Путина и главы Соединенных Штатов Дональда Трампа по итогам саммита на Аляске позволяют сделать выводы о хороших отношениях между лидерами двух государств. Об этом РИА «Новости» сообщил международный аналитик из Аргентины Кристиан Ламеса.

По его словам, по итогам встречи в Анкоридже и Путин, и Трамп сказали о достигнутых соглашениях, хотя и не стали раскрывать, о чем именно идет речь.

«Разумеется, эти заявления позволяют предположить, что между обоими лидерами имелось значительное взаимопонимание», — сказал Ламеса.

Ранее стало известно, что встречу российского и американского президентов оценили в Колумбии. По словам эксперта по международному праву Энрике Альберто Прието Риос, саммит имел символическое значение.