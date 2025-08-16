Посылает сигнал. В Колумбии оценили встречу Путина и Трампа

Эксперт Риос: встреча Путина и Трампа на Аляске посылает важный сигнал

Саммит российского лидера Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске имеет важное символическое значение. Об этом РИА «Новости» сообщил эксперт по международному праву Университета Росарио в Колумбии Энрике Альберто Прието Риос.

По его словам, прошедшая встреча может поспособствовать разморозке российско-американских отношений. Кроме того, она важна в контексте украинского кризиса.

«Это символ того, что Россия готова к диалогу. Хотя у нас нет конкретных результатов, важным является сигнал, который она посылает», — сказал Риос.

Ранее стало известно, что в Совфеде назвали встречу Путина и Трампа на Аляске совместным успехом президентов. Каждый из лидеров внес огромный личный вклад.