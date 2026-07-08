В Аргентине пилот выпрыгнул из кабины во время тренировочного полета, самолет посадила студентка

Студентка посадила самолет после падения инструктора из кабины в Аргентине

Студентке летной школы в Аргентине пришлось самостоятельно сажать самолет после того, как пилот-инструктор выпал из кабины во время тренировочного полета. Об этом написало издание Daily Mail .

Инцидент произошел в летной школе Flying Parrot Cordoba. Инструктор во время полета на тренировочной Cessna C-150 предал управление студентке со словами: «Ты знаешь, что делать». Потом пилот снял наушники, отстегнул ремень безопасности, открыл двери кабины и выпал из нее на высоте 250 метров.

Студентка отправила сообщение о происшествии и самостоятельно посадила самолет на посадочную полосу. На поиски пилота отправились его коллеги, тело нашли спустя 20 минут, спасти его не удалось — летчик был мертв.

В летной школе отметили профессионализм студентки, которая не растерялась и идеально посадила самолет на аэродроме. Позже выяснилось, что пилот втайне проходил психиатрическое лечение.

Гидросамолет с пассажирами на борту совершил жесткую посадку в Ист-Ривер в Нью-Йорке. На борту было восемь человек, несколько из них получили легкие травмы.