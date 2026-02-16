В Аргентине испекли альфахор весом 720 килограммов

В Аргентине испекли огромное традиционное печенье альфахор весом 720 килограммов. Десерт создали к празднованию 152-летия со дня основания города Мар-дель-Плата, сообщило издание La Capital S.A .

Печенье принесли в музей MAR, где и зафиксировали рекорд. Местные кулинары трудились над ним несколько суток.

Когда официальная презентация гигантской сладости завершилась, лакомством угостили всех присутствующих. Как отметили организаторы, акция нужна для поддержки профессиональных традиций города, который считается одним из ведущих туристических и гастрономических центров Аргентины.

Ранее кондитер из Воскресенска Наталья Чеботарь вошла в Книгу рекордов России. Она вместе с другими 30 специалистами создала гигантский торт в виде флага. Площадь лакомства составила 24 квадратных метра.