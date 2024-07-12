Кондитер из Воскресенска вошла в Книгу рекордов России

Наталья Чеботарь и еще 30 кондитеров из разных регионов страны создали торт для Книги рекордов России. Его приготовили по случаю завершения международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

Торт испекли в виде флага России. Готовили гигантское лакомство несколько дней: вес торта полторы тонны, а площадь — 24 квадратных метра. По словам Натальи, на изготовление торта ушло почти 500 килограмм муки и 200 килограмм джема.

«Я увидела пост, где кондитеры Марина и Максим Синицкие Решили сделать самый большой торт в России. До этого самый большой торт весил порядка 600 килограмм. Подала заявку, прошла собеседование и вошла в „тридцатку“ лучших», — поделилась кондитер.

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