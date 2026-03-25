В Аргентине актриса и педагог Мариана Писарро умерла в междугороднем автобусе

Аргентинская 55-летняя актриса и педагог Мариана Писарро скончалась в междугороднем автобусе по пути из Буэнос-Айреса в Посадас. Тело обнаружил водитель на конечной остановке, сообщило издание Need To Know .

Водитель автобуса посчитал, что женщина просто спит, и не стал ее будить. Когда она не отреагировала на прибытие, он вызвал скорую. Медики констатировали смерть. Аргентинская ассоциация актеров подтвердила факт и выразила соболезнования.

По предварительным данным, следов насилия не обнаружили, смерть наступила по естественным причинам. Точную причину установят судмедэксперты и токсикологи.

Писарро была выпускницей Национальной школы драматического искусства, преподавала в Национальном университете Мисьонес, основала театр в Мексике и занималась правозащитной деятельностью.Накануне в Италии на 92-м году жизни скончался певец и композитор Джино Паоли. Причиной стал сердечный приступ.