В Аргентине 21 россиянину выдвинули обвинения по делу о торговле людьми

Прокуратура Аргентины обвинила 21 гражданина России — 19 женщин и двух мужчин, включая основателя секты «Ашрам Шамбалы» Константина Руднева, в торговле людьми. Об этом сообщило издание Infobae .

По версии следствия, Руднев «составил план, как получить аргентинское гражданство и вид на жительство в Бразилии» с помощью новорожденного сына 22-летней женщины, которую он завербовал в Москве. Основатель секты пытался добиться признания своего отцовства.

«Лицо, подающее заявление на натурализацию, должно иметь супруга или ребенка, являющихся гражданами Аргентины, и такая ситуация освобождает его [Руднева] от требования о двухлетнем непрерывном проживании, — пояснил прокурор в ходе слушаний.

Он также подчеркнул, что благодаря двусторонним соглашениям между Аргентиной и Бразилией, жители этих стран могут свободно перемещаться между ними и подавать документы на получение вида на жительство.

В медицинский центр в Барилоче обратилась беременная россиянка, на теле которой были видны следы насилия. Она пришла вместе с двумя другими женщинами. Они не позволяли ей говорить и пытались зарегистрировать новорожденного под фамилией Руднева, обещая, что он придет в больницу в ближайшее время.

Это вызвало подозрения у медицинского персонала, и они сообщили о случившемся властям. Врачи отклонили просьбу сопровождающих из-за отсутствия законных оснований и внесли в документы ребенка фамилию матери.

По мнению прокуратуры, обвиняемые привезли беременную россиянку в Барилоче с целью сексуальной эксплуатации и рабства под видом духовных практик и занятий йогой. В ходе обысков правоохранители обнаружили инструкции, касающиеся кормления, наказаний и условий проживания в домах, арендованных сектой. Также они нашли именные тарелки и бутылки с водой, запертые помещения для хранения продуктов питания, эротическую одежду и парики.

Ранее актер Жан-Клод Ван Дамм стал в Румынии фигурантом уголовного дела о сексе с девушками, которых принуждали к проституции.