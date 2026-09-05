В Анталье задержали россиянина, разыскиваемого Интерполом по красному бюллетеню

Турецкая полиция задержала в Анталье гражданина России Марата Драйзина, который находится в международном розыске по красному бюллетеню Интерпола по делу о мошенничестве. Об этом написало издание Hurriyet .

«В ходе проведенных исследований было установлено, что Марат Драйзин, разыскиваемый российскими властями по обвинению в „квалифицированном мошенничестве“ и имеющий коды угроз G, V и M в Турции, находился в Алании», — отметили в материале.

Задержание фигуранта провели сотрудники местного Управления безопасности в координации с прокуратурой. Мужчину схватили на улице Тевфик Мюфтюоглу в районе Каргыджак.

Драйзина доставили в отделение полиции для проведения следственных действий, правоохранители оформляют документы об экстрадиции. Информация о розыске Драйзина находится на сайте Следственного управления Санкт-Петербурга с 2021 года.

В конце августа Генпрокуратура сообщила, что Сербия выдаст России Романа Юрьева, обвиняемого в производстве психотропных веществ.